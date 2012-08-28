Из-за России Украине грозит холодная зима - эксперт

{1-} В случае возникновения нового газового кризиса с Россией и проблем с энергоснабжением Украине вновь может грозить холодная зима

Об этом директор энергетических программ центра «Номос» Михаил Гончар заявил изданию Gazeta.ua.

Он убежден, что проблемы с энергоснабжением могут возникнуть только со стороны России, как это было прошлой зимой.

«Если вспомним начало этого года - конец января, начало февраля, когда Россия оказалась не в состоянии обеспечить выполнение своих контрактных обязательств перед европейскими клиентами. У них просто на пике потребления, когда была низкая температура в России и Европе, не хватило ресурсов газа», - пояснил эксперт.

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Он также добавил, что ситуация может повториться, поскольку газодобыча в Западной Сибири стремительно падает. «Россия сразу показывала пальцем в сторону Украины, мол, «там воруют газ, мы поставляем его в Европу, а он не дополучается». Это традиционная тактика русских, поэтому они снова могут показать в сторону Украины в случае возникновения определенных проблем. Обвинить «Нафтогаз» в том, что он не выбирает законтрактованные по контрактам 2009 года объемы газа и поэтому Европа в опасности», - подчеркнул Гончар.

«Учитывая мощь российской пропагандистской машины, коррупцию в коридорах власти в ряде европейских столиц тех стран, которые являются традиционными поклонниками «Газпрома». Учитывая еще и определенное омерзительное отношение к нынешнему властного режима в Киеве, Европа «вдруг» может поверить россиянам».

Ранее «Главред» сообщал, что на встрече Виктора Януковича и Владимира Путина украинский Президент попытался вновь поднять газовый вопрос с российским коллегой, однако стороны ни к чему не договорились.

фото: qclub.org.ua

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