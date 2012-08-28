1 сентября Янукович посетит родную школу

{1-} Президент Виктор Янукович 1 сентября посетит Енакиево чтобы открыть после капремонта свою родную школу.

Об этом со ссылкой на информированный источник в правоохранительных органах сообщает "30 дней"

По данным источника, силовики уже получили команду готовится к приезду президента.

Предполагается, что глава государства будет принимать участие в открытии после капитального ремонта своей родной школы.

Как известно, на месте ОШ № 34 сейчас строится лицей информационных технологий. Совсем недавно на строительство лицея из государственного бюджета выделили еще 28,54 млн грн.

Кроме этого, по некоторым данным, Виктор Янукович будет принимать участие в других мероприятиях, которые будут проводиться в рамках празднования Дня города - 2 сентября Енакиево отмечает свое 230-летие.

В то же время, на официальном уровне эту информацию пока не комментируют.

В то же время младший сын президента – Виктор Янукович раньше в своем Facebook писал, что свою материальную помощь направил на ремонт в его родной школе в Донецке.

Как ранее сообщал Главред, согласно графику, утвержденному Министерством образования и науки, молодежи и спорта, учебный год начнется 1 сентября праздником «День знаний». Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

В 2012/2013 учебном году учебные занятия будут организовываться по обычной семестровой системе: I семестр – с 1 сентября по 28 декабря, II семестр – с 14 января по 24 мая (25 для школ, работающих по шестидневной рабочей неделе).



Заканчивается учебный год проведением учебных экскурсий в 1-4 классах (27-30 мая), учебных экскурсий и практики в 5-8 и 10 классах (27 мая-7 июня) и государственной итоговой аттестацией выпускников начальной, основной и старшей школы.

фото: 30.dn.ua

Новости по теме:

1 сентября в Украине будет хорошая погода

Учебники для первоклашек обошлись Украине в 63 миллиона

Украинский бизнес начинает вкладывать деньги в образование

В Одессе большинство первоклашек пойдут в украинские классы

Ценные знания: сколько стоит собрать ребенка в школу

Учебный год начнётся в субботу 1 сентября