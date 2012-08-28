В Европе из-за кризиса активизировалась мафия – СМИ

{1-}Мировой финансовый кризис стал настоящим благословением для организованной преступности. Серия недавних скандалов обнаружила связь между некоторыми из крупнейших банков и подпольным миром бандитов, контрабандистов, торговцев наркотиками и оружием, пишет журналист Роберто Савиано в статье для The New York Times, сообщает Inopressa.

Взаимовыгодные отношения между банкирами и гангстерами не новы, но примечательным является то, что они достигли высшего международного уровня в финансовом мире, считает автор.

В прошлом месяце расследование, организованное Сенатом США, выявило, что HSBC в течение десятилетия обеспечивал проведение финансовых трансакций мексиканских наркодилеров, саудовских финансистов со связями в "Аль-Каиде" и иранских банкиров, пытавшихся обойти американские санкции, пишет издание.

"Во многих случаях деньги, полученные от продажи наркотиков, были единственным ликвидным инвестиционным капиталом", доступным некоторым банкам, когда кризис достиг своего пика", - цитирует автор итальянского экономиста Антонио-Марию Косту.

В качестве примеров такого засилья преступности автор приводит ситуацию в Греции и Испании. В Греции, по мере того как обычное кредитование становилось все менее доступным, все больше греков стали обращаться к ростовщикам. В Салониках полиция обнаружила криминальную структуру, ссужавшую деньги под 5% и даже 15% в неделю и наказывавшую неплательщиков.

По словам автора, на данный момент "Испания буквально колонизована местными криминальными группировками, а также итальянскими, русскими, колумбийскими и преступными мексиканскими организациями".

В 2006 году Центральный банк Испании исследовал обращение большого количества купюр в 500 евро. Криминальные организации предпочитают эти банкноты, поскольку они не занимают много места, отмечает журналист. В 2010 году британские пункты обмена валют отказались принимать эти купюры, после того как было обнаружено, что 90% трансакций, в которых они обращались, были связаны с преступной деятельностью, пишет издание.

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