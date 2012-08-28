Конституционный суд решит сегодня судьбу депутатской неприкосновенности

{1-} 28 августа Конституционный суд огласит решение о конституционности законопроекта об ограничении неприкосновенности народных депутатов.

Конституционный Суд огласит решение по обращению Верховной Рады о предоставлении вывода относительно соответствия Конституции законопроекта 3251 (доработанный) "О внесении изменений в Конституцию Украины" (о гарантии неприкосновенности для отдельных должностных лиц), которым предусматривается ограничение депутатской неприкосновенности.



Об этом говорится в сообщении пресс-службы КС.



Начало оглашения решения запланировано на 14:30.



Напомним, 10 июля Конституционный суд Украины признал неконституционным законопроект оппозиции о внесении изменений в Конституцию в части снятия неприкосновенности с Президента и судей, и конституционным – в части снятия неприкосновенности с народных депутатов.



Ранее Главред сообщал, что 5 июля Верховная Рада приняла решение о направлении в Конституционный Суд доработанного законопроекта об ограничении депутатской неприкосновенности.



За такое решение проголосовали 236 народных депутатов из 270 зарегистрированных в зале.



Законопроект о внесении изменений в Конституцию Украины предлагает ограничить только депутатскую неприкосновенность.



Фото: ccu.gov.ua



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