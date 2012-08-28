В России оппозиционерка получила 8 лет тюрьмы по «сфабрикованному делу»

{1-}В России смоленский суд приговорил активистку "Другой России" Таисию Осипову к восьми годам лишения свободы, хотя гособвинитель просил четыре года лишения свободы, передает "Интерфакс".

Лидер "Левого фронта" Сергей Удальцов, который приехал в Смоленск поддержать Осипову, заявил, что "приговор чудовищный и несправедливый".

"Прокурор просил приговорить ее к четырем годам тюрьмы, суд дал восемь лет, и все это по полностью сфабрикованному делу", - сказал он.

Как сообщалось, Осипова была арестована 25 ноября 2010 года в Смоленске по обвинению в торговле наркотиками. Защита обвиняемой и движение "Другая Россия" наставали на том, что дело сфабриковано для того, чтобы оказать давление на мужа Таисии, члена исполкома движения Сергея Фомченкова. Также они настаивали на проведении проверки свидетельских показаний на детекторе лжи. Наркотики, по мнению защиты, были подброшены.

29 декабря Заднепровский районный суд приговорил Осипову к 10 годам лишения свободы с отбыванием срока в колонии общего режима. 15 февраля 2012 года Смоленский областной суд отменил приговор и направил дело на новое рассмотрение.

5 марта 2012 года президент РФ Дмитрий Медведев поручил Генпрокуратуре РФ провести анализ законности и обоснованности обвинительных приговоров суда в отношении ряда граждан России. В списке значились 32 фамилии, в том числе и Осиповой.

Фото Грани.ру

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