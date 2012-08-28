США наказали военных за сожжение Корана и за надругательство над трупами

28 августа 2012, 10:31

{1-}В США девять военнослужащих понесли дисциплинарное наказание из-за двух инцидентов, которые произошли в Афганистане текущего года и вызвали возмущение и акции протеста, сообщает ВВС.

Шестеро военных наказаны за сожжение почти сотни экземпляров Корана, еще трое - за эпизод, когда американские солдаты помочились на трупы талибов.

Какие именно приняты дисциплинарные меры, не уточняются, но среди них могут быть понижение в звании или потеря зарплаты. Военным не грозит уголовное наказание, как того требовали многие афганцы.

Как сообщалось, сожжение Корана спровоцировало акции протеста в Афганистане, которые длились несколько дней. В результате погибли 30 человек, в том числе и двое военнослужащих армии США.

В отчете американского военного командования говорится, что в действиях военных не было намерения оскорбить ислам.

Президент Афганистана Хамид Карзай призвал провести публичный процесс над теми, кто принимал в этом участие.

В канцелярии президента сообщили, что Карзай выскажет свое отношение к отчету американских военных во вторник, 29 августа.

Согласно выводам комиссии, на американской авиабазе Баграм неподалеку от Кабула было сожжено более 200 экземпляров Корана и других религиозных текстов.

В общей сложности в мусоросжигательной печи было обнаружено 53 экземпляра Корана и 162 книги религиозного содержания. Все эти тексты были повреждены огнем, около трети из них имели "незначительные повреждения", говорится в докладе.

Мусульманская литература была изъята из американской военной тюрьмы в провинции Парван из-за опасений, что заключенные используют литературу для передачи секретных сообщений.

Комиссия, которая расследовала инцидент, частично возложила вину за произошедшее на переводчика, который предположил, что большинство текстов носит экстремистский характер. Кроме того, он не проинструктировал военных о том, как правильно утилизировать эти книги.

В докладе также отмечается, что предупреждения со стороны афганцев, в том числе военнослужащих афганской армии, были проигнорированы американцами, что в очередной раз подтверждает наличие недоверия между двумя народами.

В то же время бригадный генерал Брайан Уотсон, который проводил расследование, полностью отверг предположения о том, что американские военнослужащие ставили перед собой цель проявить неуважение к Корану или опорочить ислам.

Результаты расследования были опубликованы одновременно с решением Корпуса морской пехоты США наказать троих морпехов, которые были запечатлены на видео мочащимися на трупы талибов.

Как сообщалось ранее, на размещенной в Интернете записи видно, как четыре человека в военной форме мочатся на трех бородатых мужчин, лежащих на земле без признаков жизни. Судя по записи, один из мертвых окровавлен.

На видео один из солдат произносит: "Приятного тебе дня, приятель". Другой отпускает грубую шутку.

Командование американской морской пехоты сразу после инцидента пообещало провести всестороннее расследование.

фото: pndo.org

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