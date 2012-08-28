«Крестоповал» в России устроили последователи Femen

{1-} Члены движения «Народная воля» взяли на себя ответственность за спиливание нескольких поклонных крестов в двух регионах России. И призвали «вслед за FEMEN все здравые силы российского общества присоединиться к операции «Крестоповал» и нещадно выпиливать из мозга трухлявые религиозные предрассудки».

«Порубка крестов РПЦ в поселке Смеловский Верхнеуральского района Челябинской области и в Архангельске, в городском округе Варавино-Фактория, являются частью проводимой нами операции против РПЦ под кодовым названием «Крестоповал», и были совершены боевым крылом нашего движения, летучими боевыми отрядами «Неизвестные», - говорится в размещенном на страничке в Facebook пресс-релизе ранее неизвестной организации.

Пользователи Facebook скептически отнеслись к признанию «Народной воли», о которой прежде никто не слышал. «Вполне логично предположить, что вы просто пиаритесь на этом»; «Не поверю в жизни в тайную организацию пильщиков крестов, слаженно действующую по всей стране»; «Очередная гнусная фальшивка»; «Провокаторы» - вот лишь некоторые из отзывов, оставленных на странице с заявлением.

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Ранее «Главред» сообщал, что в ночь на 25 августа неизвестные вандалы спилили три поклонных креста, установленных в июле на въездах в поселок Смеловский Верхнеуральского района Челябинской области. Аналогичное ЧП произошло в тот же день в Архангельске в городском округе Варавино-Фактория, где злоумышленниками был спилен поклонный крест.

Также напомним, что 17 августа активистки женского движения Femen спилили поклонный крест, установленный в центре Киева в память о жертвах сталинских репрессий. По словам девушек, таким способом они выразили поддержку участницам группы Pussy Riot, которых в тот же день Хамовнический суд Москвы приговорил за «панк-молебен» в храме Христа Спасителя к двум годам лишения свободы в колонии общего режима.

фото: facebook.com, ren-tv.com

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