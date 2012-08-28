В Украине почти до миллиарда выросли долги по зарплате

{1-} Задолженность по выплате зарплаты в Украине в июле 2012 года выросла на 2,5% и достигла 986 млн.грн. Рост задолженности зафиксирован в 10 областях, а также в Киеве и Севастополе.

Об этом сообщает Государственная служба статистики Украины, передаёт Интерфакс – Украина.

Самый высокий уровень задолженности зафиксирован в Донецкой (179 млн.грн.) и Харьковской областях (114 млн.грн.), в столице долги превысили 84 млн.грн. Самый низкий уровень задолженности по заработной плате на 1 августа зафиксирован в Черновицкой области - 121 тыс.грн.

В то же время в годовом исчислении задолженность сократилась на 15,8%, отмечено в сообщении.

При этом в минувшем месяце значительное сокращение задолженности по зарплате наблюдалось в Черновицкой (на 20,9%), Ривненской (на 11,5%), Хмельницкой (на 8,2%), Полтавской (на 1,3%), Ивано-Франковской (на 2,6%), Винницкой (на 2,4%), Днепропетровской (на 1,7%) и Волынской областях (на 1,5%).



Рост задолженности по выплате зарплат в июле зафиксирован в Черкасской (на 18%), Тернопольской (на 17,3%), Харьковской (на 14,3%), Киевской (на 6,4%), Одесской (на 4,3%), Сумской (на 4,7%) областях, в Киеве (на 10,3%) и Севастополе (на 2,3%).



Сумма задолженности по зарплате экономически активных предприятий, учреждений, организаций составляет 480,116 миллиона гривен, экономически неактивных – 58,426 миллиона гривен, предприятий-банкротов – 447,498 миллиона гривен.



Наибольшая задолженность по выплате заработной платы на 1 августа зафиксирована в промышленности - 600,3 миллиона гривен, в сфере операций с недвижимым имуществом - 137,812 миллиона гривен, строительстве - 96,637 миллиона гривен, на предприятиях транспорта и связи - 47,182 миллиона гривен, предоставлении коммунальных и индивидуальных услуг - 33,514 млн грн, сельском хозяйстве - 28,199 миллиона гривен, торговле и ремонте автомобилей, бытовых приборов - 17,192 миллиона гривен, образовании - 4,973 миллиона гривен, здравоохранении - 4,511 миллиона гривен, рыболовстве и рыбоводстве - 4,573 миллиона гривен.

Ранее Главред также сообщал, что украинцев зарплаты волнуют больше, чем демократия. Самыми актуальными вопросами для украинцев являются преодоление безработицы, преодоление кризиса в экономике, экономический рост и повышение общего уровня зарплат, пенсий, стипендий. Развитием демократии в обществе, обеспечением прав и свобод человека обеспокоены чуть более 10% граждан.

фото: likvidacia000.ru

Новости по теме:

2013 год будет хуже кризисного 2008 - Минфин

Азаров пообещал повышать зарплаты и пенсии четыре раза в год

C 1 июля вырастут пенсии и зарплаты - на 8 гривен

Тигипко уверен, что пенсии можно увеличить еще на 300 гривень

Военным пообещали значительно повысить зарплаты

В Киеве медикам перестали платить зарплату

Украинцев зарплаты волнуют больше, чем демократия

СМИ рассказали, какими будут зарплаты и пенсии в 2013 году

Киевлянам выплатили долгов по зарплате на 50 миллионов