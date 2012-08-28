В РПЦ рады дорогим подаркам - это проявление народной любви

{1-}

Протоиерей Всеволод Чаплин, глава отдела по взаимоотношениям церкви и общества Московского патриархата (РПЦ) заявил, что представители духовенства не должны стесняться принимать дорогие подарки, поскольку люди высказывают этим свою любовь.

"Если кто-то украшает храмы, это проявление любви к храмам. Если кто-то дарит патриарху облачение, икону, машину, часы - это проявление любви к патриарху, которое совершенно естественно. Почему вдруг нас стали настойчиво убеждать, что мы должны этого стыдиться и рвать на себе по этому поводу волосы?", сказал он, пишет РИА "Новости".

Чаплин полагает, что существуют определенные круги, которые хотят использовать любой повод, чтобы "дрессировать" церковь, заставить ее молчать и не выходить на общественную площадку.

"Так дрессируют лет двадцать Католическую церковь, особенно в Западной Европе и Соединенных Штатах. Как только Католическая церковь начинает говорить о недопустимости аборта, безнравственности современного глобального экономического уклада, сразу начинаются кампании по развалу епархии либо отторжении от Католической церкви, и сейчас многие католические епископы начинают уступать этой кампании", - отметил Чаплин.

На одном из местных телеканалов священнослужитель, отвечая на вопрос, какие часы он носит, назвал марку "Longines", подчеркнув при этом, что это подарок, и стоят такие часы не очень дорого - около 500 долларов.

Напомним, что год с лишним назад протоиерей Всеволод Чаплин уже высказался по поводу ношения или использования священнослужителями дорогих вещей, и его слова, сказанные в беседе с молодежью, вызывали тогда бурную общественную дискуссию в СМИ и интернет-пространстве на тему "Церковь и роскошь".

По убеждению Всеволода Чаплина, напускное богатство необходимо РПЦ, чтобы "отражать общественный престиж Церкви".

"Люди хотят, чтобы и храмы Божии, и облачения духовенства, и элементы, связанные с общественным престижем духовенства, были бы максимально видимыми и отражали бы то место Церкви в жизни общества, которое любой верующий человек считает центральным", - сказал тогда священник.

По его словам, церковные средства обычно не тратятся на "торжественные моменты и украшения", а "так называемая роскошь" в Церкви создается за счет пожертвований, что является совершенно естественным.

"Люди хотят, чтобы церковные торжества были самыми красивыми и самыми торжественными", - заявил церковник.

"Когда люди жертвуют что-то на храм, на то, чтобы духовенство выглядело достойно в том числе и перед лицом всех сильных мира сего, которые меряют отношение к человеку деньгами, это естественное стремление человека показать, что самое главное - не рациональное расходование средств на те или иные преходящие нужды, которые никогда не будут полностью восполнены, а посвящение своих денежных средств, своих трудов на то, что принадлежит Богу, на те символы, которые напоминают нам, что главное - это не политика, не экономика, не обывательские нужды человека, не его материальные интересы, а присутствие Бога, Его тайны и духовная вертикаль в окружающем нас мире", - сказал Чаплин.

Тех же людей, которые упрекает духовенство в роскоши, священник назвал недоброжелателями и сравнил с Иудой. Ведь это он говорил, что не надо тратить драгоценное миро на помазание Тела Иисуса Христа, а нужно продать это миро и раздать деньги нищим.

"Продолжая мысль..., можно прийти и к тому, чтобы раззолотить купола, сломать, по крайней мере, храмы, нуждающиеся в поддержании, и поставить стеклобетонные коробки", - подчеркнул Чаплин.

фото: pravoslavie.ru

Новости по теме:

В РПЦ фотошопом скрывают часы Кирилла за 30 тысяч евро



Донецкий митрополит живет в замке и ездит на иномарке с номером «Владыка»- СМИ

В РПЦ потребовали от верующих десятину



Кирилл превратил храм Христа Спасителя в бизнес-центр – российские СМИ



«Кириллино стояние» назвали лицемерным шоу лжемассовости и лжесоборности



Патриарху Кириллу припомнили «лихие девяностые» и пентхаус с видом на храм

