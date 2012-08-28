Партии начали торговать местами в окружных комиссиях

{1-} Представители технических марионеточных партий, которые прошли жеребьевку и получили квоту в ОВК, уже предлагают купить их места в окружных комиссиях, размещая соответствующие объявления даже в сети Интернет.
Об этом заявил руководитель юридического департамента партии «УДАР» Валерий Карпунцов, сообщает пресс-служба партии.
«В том же Facebook вы можете найти посты отдельных людей, которые пишут, что готовы продать свое место в комиссии», – сказал политик.
В то же время он отметил, что к ним обратились представители нескольких реальных, но малочисленных политических сил, которые по результатам жеребьевки попали в ОВК, с предложениями заключить соглашения о сотрудничестве в комиссиях ради общей защиты результатов выборов.
Юрист отметил, что коллеги по оппозиции, которые получили представительство в ОВК, должны тщательным образом относиться к своим кандидатам в комиссиях, чтобы не было больше таких случаев, как на 139 избирательном округе, где главой комиссии по квоте НУНС стал действующий депутат от Партии регионов.
Ранее Главред сообщал, что в состав 225 окружных избирательных комиссий не попал ни один представитель от партии «УДАР Виталия Кличко» и Всеукраинского объединения «Свобода».
Таковы результаты жеребьевки, проведенной на заседании ЦИК
Председатель ЦИК Владимир Шаповал напомнил, что в состав окружной комиссии входит не менее 12 и не более 18 человек, при этом в их состав обязательно включаются кандидатуры пяти парламентских фракций.
Из 87 партий, выдвинувших кандидатов, воспользовались своим правом подачи кандидатур 81 партия. Они подали представление на 13536 кандидатов, 112 из которых были отклонены в связи с несоответствием документов требованиям закона.
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