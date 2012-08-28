Рекламу ПР оценили на тройку, а билборды Ющенко назвали шароварщиной

Развернувшая Украине предвыборная кампания вызвала повышенное внимание экспертов, которые дали свои оценки билбордам партий и предвыборных блоков. Так, рекламе Партии регионов поставили тройку с плюсом, а билборды Виктора Юшенко назвали шароварщиной.

Политолог Игорь Жданов заметил, что у Регионов реклама стилистически, не меняется с 2005 года. «Очень похожие графические и визуальные решения. Думаю, там работают одни и те же люди», -заявил эксперт в комментарии ТСН.

Но, по мнению экспертов, это тот случай, когда лучшее - враг хорошего. Именно такая сдержанная, неяркая реклама вполне органична для регионалов и их избирателей. Для тех, кто не хочет никаких изменений, тех, кого нынешняя ситуация устраивает, ролик очень хороший.

«Партия регионов воспринимается как «партия начальников». И вряд ли ПР выиграет, если начнет выдавать себя, скажем, за объединение продвинутых пользователей интернета. Это не значит, что среди регионалов таковых нет. Как раз наоборот. Но здесь, как в известном анекдоте - «любят их не за это», - отметил медиа-менеджер Алексей Мустафин.

А вот политтехнолог Сергей Гайдай поставил регионалам за рекламу твердую тройку с плюсом: «Безусловно, можно написать, что стабильность достигнута. Но если миллионы украинцев не чувствуют, что она достигнута, то пишете вы замечательные фразы или не пишете, ничего не сработает».

Вспомнили эксперты и о недавно активизировавшемся Ющенко. На улицах городов появилась его реклама с красной калиной. Примечательно, что партия лишний раз боится обозначить свое название. Не сразу и поймешь, что это «Наша Украина».

«Это какой-то дизайн 80-х годов. Все, что делает Виктор Андреевич, попахивает шароварщиной», - отметил Жданов.

Куда более жестко охарактеризовал рекламу Ющенко художник Сергей Поярков.

«Все, что делает Виктор Андреевич, хочется обнять и плакать, причем не Виктора Андреевича, а кого-то из близких. Вообще появления Виктора Андреевича - это гениальное изобретение Банковой. Человек, который победил Януковича в 2004-2005-м, сегодня призван властью, чтобы отобрать в оппозиции полпроцента. Согласитесь, это хороший реванш - использовать человека, которого ты победил, как тряпку, о которую ты вытираешь ноги», - считает Поярков.

фото: tsn.ua

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