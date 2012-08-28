В офисе Авакова вновь устроили обыск

В здании компании «Инвестор», которая принадлежит экс-губернатору Харьковской области и главе харьковской «Батьківщини» Арсену Авакову, правоохранители устроили очередной обыск.

«У нас обыск. В редакцию зашел парень и сказал, чтобы все немедленно отошли от компьютеров, запрещал нам их выключать под угрозой конфискации. Кто такой - не ответил, документы не предоставил. Сказал, что следователь этажом ниже все объяснит. От следователя объяснений мы тоже не получили», - рассказал журналист интернет-обозрения «Главное» Дмитрий Брук «Интерфакс-Украина»

По его словам, в настоящее время сайт временно прекратил работу. Все сотрудники редакции находятся на улице.

«Что они могут нам подбросить в наше отсутствие, представить себе не могу», - отметил Брук.

По неподтвержденной информации, обыск проводят сотрудники УБЭП. Получить официальный комментарий правоохранителей пока не удалось.

Ранее «Главред» сообщал, что 7 июля прошли обыски в помещении банка «Базис», АО «Инвестор» и других структур, принадлежащих Авакову.

фото: glavnoe.ua

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