Власть заявила о возможном подорожании хлеба

{1-} Из-за мирового продовольственного кризиса цены на украинский хлеб на мировых рынках уже начали расти. Это может привести к попытке некоторых сил поднять цены и на внутреннем рынке Украины.

Об этом в ходе визита на Киевский хлебный завод №1 вице-премьер-министр – министр социальной политики Украины Сергей Тигипко.

«В этом году мы собрали очень хороший урожай: порядка 45-46 миллионов тонн высококачественного зерна. Кроме того, 12 млн тонн остались с урожая прошлого года. Мы будем с хлебом! Но из-за мирового продовольственного кризиса цены на наш хлеб за рубежом уже растут, и это может привести к тому, что некоторые силы попытаются поднять цены и на внутреннем рынке», – заявил Тигипко.



По словам вице-премьера, в этой ситуации государство «должно контролировать социальные сорта хлеба и не допустить абсолютно неоправданного роста цен на хлеб».



Также Тигипко отметил, что в сентябре этого года будет принят важный для отечественных хлебопроизводителей закон, который позволит на льготных условиях завозить в Украину оборудование, не имеющее аналогов на нашем рынке.



«Производство хлеба очень энергозатратное и этим законом мы поможем отечественному производителю сократить использование энергоресурсов и таким образом удешевить производство», – резюмировал вице-премьер.

Ранее Главред сообщал, что урожай зерна в Украине, по прогнозам Минагропрода, в этом году составит 45,5 млн тонн против рекордных 56,7 млн тонн в 2011 году. Потребность страны в зерне эксперты оценивают в 28 млн тонн в год.

Также напомним, что по состоянию на 20 августа в Украине намолотили 25,4 млн тонн зерна с 9,8 млн га, что составляет 65% планируемых к уборке площадей, информирует Министерство аграрной политики и продовольствия.

По данным министерства, средняя урожайность зерновых по стране составляет 25,8 ц/га.

фото: vppress.ru

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