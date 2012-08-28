В России погиб лилипут, спасший из горящего дома 43 человека

В России, администрация Сургута собирается посмертно наградить отважного "маленького человека" ростом всего 140 сантиметров, который вывел из горящего дома 43 человека, передает Life News.

Возгорание в двухэтажном доме произошло 26 августа.

"Первые боевые расчеты, прибывшие на место, незамедлительно приступили к разведке и ликвидации пожара. По прибытию происходило сильное задымление лестничной клетки, кровля полностью была охвачена огнем", - говорится в сообщении ГУ МЧС по ХМАО.

Как сообщается, братья Слободян - 29-летний Станислав и 35-летний Олег, первыми почувствовавшие запах гари и первыми бросились спасать людей. Они будили соседей и выводили их из здания.

По рассказам очевидцев пожара, Стас помогал растерянным людям спуститься на улицу. Когда пламя отрезало путь к спасению, он принимал детей из окон и с балконов. Если бы не он, многие жильцы не сумели бы выбраться из огненной ловушки".

К спасению людей подключились и пожарные. Всего им, не без помощи отважных братьев, удалось спасти из огня 43 человека. В последний миг, когда все жильцы злополучного дома были эвакуированы, Станислав вдруг вспомнил, что в горящей квартире остались его документы, и вернулся в квартиру. Больше мужчину не видели.

Позднее, когда спасатели разбирали завалы, они наткнулись на обгоревшее тело и сперва решили, что погиб ребенок лет девяти - десяти. Однако спасшиеся жильцы дома единогласно опознали в погибшем своего 29-летнего соседа, благодаря которому им всем и удалось выйти из огня. Как отметила сотрудник пресс-службы Следственного управления по ХМАО Елена Шерман, по предварительному заключению экспертов, Станислав Слободян отравился угарным газом.

В пресс-службе ГУ МЧС по ХМАО сообщили, что предположительная причина возгорания – неосторожное обращение с огнем. Впрочем, не исключают и версию о поджоге. "Вполне возможно, это и так, потому что пожар свое развитие получил в наиболее короткие сроки и максимально интенсивно, но комментировать причину пожара может только орган дознания", - заявил Алексей Кравченко, заместитель начальника ОФПС-1 по Югре.

Между тем в администрации Сургута решают, как поощрить братьев-героев, спасших десятки жизней. По словам сотрудников МЧС, старшему брату Олегу объявят благодарность, а младшего Станислава наградят посмертно.

"Маленький человек с большим храбрым сердцем, - говорят соседи. - Он был простым скромным парнем, работал сантехником. Многие из нас обязаны жизнью именно ему".

фото: sitv.ru/

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