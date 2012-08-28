Участница секс-вечеринок Берлускони может стать королевой красоты

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Участница секс-вечеринок бывшего итальянска премьера Сильвио Берлускони двадцатилетняя Кьяра Данезе, может стать королевой красоты, сообщают Вести.ру со ссылкой на Corriere Della Sera.

Ранее девушка уже выигрывала аналогичный конкурс, став "Мисс Валле д'Аоста" – так называется итальянская провинция, где живет Данезе.

По словам девушки, в 18 лет ее обманом заманили на виллу итальянского политика, сказав, что там будет проводиться кастинг для съемок в телепередаче. В итоге Кьяра Данезе стала свидетельницей того, как несколько полуголых женщин танцевали перед Берлускони и его друзьями. Произошедшее стало для Данезе шоком.

По ее словам, они с подругой в слезах покинули особняк политика. Сейчас девушки выступают в деле Берлускони на стороне обвинения и надеются, что им поверят.

Другая участница бунга-бунга-вечеринок Сара Томмази, в отличие от Кьяры Данезе, не стала плакать от унижения, а решила, напротив, развить качества, ради которых ее пригласили в особняк итальянского политика. Недавно итальянские СМИ сообщили, что девушка снялась в порнофильме. При этом, складывается ощущение, что у "актрисы" из-за проблем с наркотиками произошло серьезное нарушение психики. В частности, она заявила, что к съемкам в порнографическом фильме ее принудили марсиане. У Томмази не получилось дать ни одного связного интервью.

Между тем, еще одна из организаторов "светских вечеров" на вилле Берлускони немка Сабрина Беган заявила, что ждет от итальянского политика ребенка.

Сабрина Беган

Напомним, сексуальный скандал вокруг экс-премьера Италии разгорелся в начале 2011 года. Помимо связей с несовершеннолетними путанами, политика обвиняют в экономических махинациях.

фото: novosti-es.ru, theclinic.cl

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