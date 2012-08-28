Азаров заявил, что кризис возможен, но не страшный

{1-} Премьер-министр Украины Николай Азаров заявил о том, что на сегодняшний день есть условия для возникновения экономического кризиса. Но кризиса, который был в 2008-2009 годах в Украине не будет.

"2008-й и 2009-й год у нас не повторится. А условия для повторения тех событий у нас есть, поскольку тяжелой остается ситуация с мировой экономикой, и падает спрос на нашу продукцию", - сказал он во вторник в Николаеве на церемонии введения в эксплуатацию дома, построенного по программе "Доступное жилье", передаёт Интерфакс – Украина.

Кроме того, премьер заявил, что правительство и далее ставит перед собой задачу строительства доступного жилья, а также строительства жилья для молодежи.

"Такие программы, как молодежное строительство, для нас являются приоритетными, и мы их дальше будем реализовывать", - заверил Азаров.

Ранее Главред также сообщал, что в Европе из-за кризиса активизировалась мафия. Мировой финансовый кризис стал настоящим благословением для организованной преступности. Серия недавних скандалов обнаружила связь между некоторыми из крупнейших банков и подпольным миром бандитов, контрабандистов, торговцев наркотиками и оружием.

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