В России суд оставил ребенка суррогатной матери

{1-}Конституционный Суд России оставил ребенка суррогатной матери, отказав генетическим родителям ребенка в рассмотрении жалобы на порядок регистрации детей, родившихся по программам суррогатного материнства, сообщает ВВС.

Таким образом, фактически оставлено в силе решение судов низшей инстанции о законности регистрации в качестве родителей ребенка суррогатной матери и ее бывшего мужа.

Как сообщает СМИ, в начале 2010 года жительница Ульяновской области заключила договор с генетическими родителями, согласно которому обязалась выносить ребенка генетических родителей, родить его и передать отцу и матери.

Однако вскоре между сторонами возник конфликт: суррогатная мать разорвала договор, а после рождения ребенка оформила его в органе ЗАГС на свое имя и имя ее бывшего супруга.

Генетические родители попытались через различные суды аннулировать запись о рождении ребенка и добиться регистрации в качестве отца и матери новорожденного, однако всюду получили отказ.

Теперь позицию законодателей подтвердил и Конституционный Суд: в решении об отказе в рассмотрении жалобы родителей говорится, что "оспариваемые заявителями законоположения их конституционные права в указанном ими аспекте не нарушают".

Однако не все члены Конституционного Суда согласились с этим решением.

Так, судья Сергей Князев голосовал против отказа в рассмотрении жалобы и выразил по этому поводу свое частное мнение.

"Закрепляя исключительную прерогативу суррогатной матери в разрешении вопроса о наделении генетических (биологических) родителей материнскими и отцовскими правами, законодатель остается безучастным к интересам лиц, чьи половые клетки использовались для оплодотворения женщины, вынашивающей плод", - отмечает судья.

"Тем самым создается легальная почва для нарушения баланса конституционных ценностей и умаления прав и законных интересов не только генетических родителей, но и ребенка, рожденного в результате применения соответствующей вспомогательной репродуктивной технологии", - считает Князев.

Напомним, британский эмбриолог Роберт Эдвардс разработал технологию, суть которой заключается в лабораторном оплодотворении яйцеклетки и помещении ее в матку биологической или суррогатной матери.

фото: wesleymc.com

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