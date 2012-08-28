Волки, барсуки и куницы терроризируют Одесскую область

{1-} Ежегодно более 5 тысяч жителей Одесской области становятся жертвами нападений домашних и диких животных. В 2010 году 5556 человек обратилось в санэпидемстанцию с жалобами на укусы животных, в 2011 – 5605, а в нынешнем – уже пострадали 2908 одесситов.

Эти шокирующие цифры на сессии Одесского облсовета озвучил начальник ГУ развития инфраструктуры и энергообеспечения Одесской облгосадминистрации Олег Сирота, сообщает сайт 048.ua.

Оказывается, одесситы страдают не только от укусов кошек и собак, но и других животных.

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«Обращаются с укусами не только кошек и собак, но и волков, барсуков и куниц», - отметил он.

«Будет проводится работа с населением и коммунальными предприятиями по нормальному обращению с животными», - отметил Сирота.

Кроме этого, планируется строить приюты и содействовать созданию правозащитных организаций.

Ранее «Главред» сообщал о том, что зимой 2012 года невероятно расплодившиеся дикие кабаны создали серьезную проблему для фермерских хозяйств Фрунзовского района Одесской области.

Если раньше стада животных появлялись на полях в основном поздним летом и ранней осенью, вытаптывая и перерывая посевы яровой кукурузы и подсолнечника, а к середине осени набеги практически прекращались, то в этом году кабанов заинтересовали и озимые культуры.

фото: ellen-belle.com

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