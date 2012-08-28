Третьяков сравнил киевскую власть с татаро-монголами

28 августа 2012, 13:02

{1-} «Святошинский район незаслуженно занимает самую низкую позицию в рейтинге районов столицы. Последнее место – это в первую очередь оценка неудовлетворительной работы районной власти», - считает Оппозиционный депутат Александр Третьяков, баллотирующийся путем самовыдвижения по столичному мажоритарному округу №218, который объединяет части Святошинского и Оболонского районов. Так Третьяков прокомментировал журналистам обнародованный КГГА рейтинг районов Киева по итогам работы в первом полугодии 2012 года.

Политик подчеркнул, что в сентябре 2010 года у киевлян украли местное самоуправление, когда Киеврада проголосовала за отмену районных советов в столице. «Даже после отмены царем городского самоуправления по всей Российской империи в Киеве до 1835 года сохранялось Магдебургское право. А нынешнюю ситуацию можно сравнить только с нападением татаро-монголов». Также депутат назвал обещание главы городской администрации Александра Попова уволить главу Святошинского района игрой на публику. Ведь, по оценке Международного центра перспективных исследований, оценка жителями работы святошинской районной власти была самой низкой по Киеву еще в 2010 году.

По мнению Третьякова, причина плачевного состояния района в том, что сегодня киевляне не имеют возможности повлиять на ситуацию в городе. «Вертикаль городских чиновников работает на интересы тех, кто их назначает, а совсем не на интересы жителей Киева. У нас нет мэра, у нас нет районных советов, у нас одни чиновники назначают других, абсолютно не считаясь с мнением простых горожан», - подчеркнул оппозиционный кандидат.

«На сегодняшний день единственная возможность исправить ситуацию – это выборы 28 октября, на которых победят кандидаты от людей, которые будут достойно представлять столицу в парламенте и помогут решить проблемы жителей как Святошинского, так и других районов, раз уж городские власти ничего не делают», - уверен Александр Третьяков.

Как известно, в конце августа КГГА обнародовала рейтинг районов Киева, в котором Святошинский район занял последнее, 10-ое место. Рейтинг составлен по восьми показателям: экономическое развитие; инвестиционная, научная и инновационная деятельность; государственные финансы, поддержка бизнеса; потребительский рынок; жилищно-коммунальное хозяйство; социальное развитие и рынок труда, здравоохранение.

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