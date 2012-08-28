Янукович встретился с Платини

{1-} В Киеве проходит встреча Президента Украины Виктора Януковича с президентом УЕФА Мишелем Платини.

В начале беседы Президент Украины высоко оценил поддержку со стороны УЕФА в процессе организации и проведения финальной части чемпионата Европы по футболу Евро-2012.

Об этом сообщает пресс-служба Главы государства.

«Мы очень благодарны Вам лично и в целом УЕФА за ту поддержку и доверие, которые получила Украина во время подготовки и проведения Евро-2012», – сказал Янукович.

Как сообщал Главред ранее, Мишель Платини также считает, что Украина и Польша прекрасно организовали чемпионат Европы по футболу Евро-2012.

"У меня очень много чувств и картин в голове. Польша и Украина организовали фантастический турнир, который был уникальный по своей атмосфере, и он останется в нашей памяти", - сказал он

Фото: president.gov.ua

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