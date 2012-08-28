Россия и Болгария будут строить газопровод в обход Украины

Россия и Болгария договорились о строительстве Южного потока в обход Украины.

«Газпром» и Болгарский энергетический холдинг «ЕАД» подписали протокол по вопросам реализации проекта Южный поток на территории Республики Болгарии, сообщает Корреспондент.

В документе говорится об установлении точки входа будущего газопровода в газотранспортную систему Болгарии, уточняются также его параметры и определяются дальнейшие шаги в реализации проекта.

Стороны также договорились, что окончательное инвестиционное решение по проекту будет принято 15 ноября 2012 года,

Кроме того, были закреплены достигнутые весной 2012 года договоренности по условиям действующих контрактов на поставку российского природного газа в Болгарию, что будет способствовать увеличению отбора газа по действующим контрактам.

"Подписание этих документов имеет большое значение для реализации трансъевропейского проекта Южный поток. Этот газопровод придаст дополнительную надежность и гибкость поставкам российского газа в Европу на предстоящие десятилетия", - отметил Александр Медведев.

Ранее сообщалось, что коммерческие поставки российского газа по трубопроводу Южный поток в Европу начнутся в первом квартале 2016 года. В июле стало известно, что Россия рассчитывает начать работы по строительству газопровода Южный поток на турецком участке к концу года.

Как сообщалось, проект Южный поток реализуется в целях диверсификации маршрутов поставок природного газа в Европу.

Турция 28 декабря 2011 года выдала России окончательное разрешение на прокладку Южного потока в своих водах, сняв последнее препятствие на пути этого проекта. После этого тогдашний премьер-министр РФ Владимир Путин 30 декабря поручил «Газпрому» ускорить начало реализации проекта Южный поток, приступив к его строительству в 2012 году, а не в 2013 году, как планировалось ранее.

фото: eegas.com

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