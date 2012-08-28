Янукович уже мечтает о Чемпионате мира по футболу в Украине

{1-} Президент Украины Виктор Янукович отмечает, что Украина хотела бы в будущем побороться за право проведения Чемпионата мира по футболу после успешного проведения Евро-2012.

"Мы мечтаем, что когда-то в Украине состоится и Чемпионат мира по футболу. Мы будем над этим работать" – сказал он журналистам после встречи с президентом УЕФА Мишелем Платини во вторник в Киеве.

Об этом сообщает пресс-служба Главы государства.

Янукович высказал стремление совместно с руководством УЕФА работать над дальнейшим развитием футбола в Украине, Европе и во всем мире.

Президент поблагодарил Платини за предоставленную возможность провести такое масштабное событие, как Чемпионат Европы по футболу.

Как известно, в 2014 году чемпионат мира по футболу пройдет в Бразилии , в 2018 – в России, в 2022 – в Катаре.

В начале беседы Президент Украины высоко оценил поддержку со стороны УЕФА в процессе организации и проведения финальной части чемпионата Европы по футболу 2012 года Евро-2012.

«Мы очень благодарны Вам лично и в целом УЕФА за ту поддержку и доверие, которые получила Украина во время подготовки и проведения Евро-2012», – сказал Янукович.

Как сообщал Главред ранее, Мишель Платини также считает, что Украина и Польша прекрасно организовали чемпионат Европы по футболу Евро-2012.

"У меня очень много чувств и картин в голове. Польша и Украина организовали фантастический турнир, который был уникальный по своей атмосфере, и он останется в нашей памяти", - сказал он.

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