Женщины США и Европы обнажили грудь в борьбе за равноправие

Одно из наиболее массовых топлес-шествий состоялось в минувшее 26 августа в Нью-Йорке в честь неофициального праздника - Дня борьбы за право женщин на обнаженную грудь (Go Topless Day). На улицы Манхэттена вышли порядка 70 активисток, с удовольствием позировавших фотографам и простым прохожим - преимущественно, мужчинам, не преминувшим замедлить шаг и заснять происходящее на мобильный телефон.

В свою очередь международная общественная организация "Снимай верх" (Go Topless) в 30 городах мира пыталась привлечь внимание общественности к проблеме половой дискриминации и нарушению конституционных прав человека. В качестве примера существования в современном обществе различных ограничений, налагаемых по гендерному признаку, участники организации привели запрет - законодательный ли или негласный - на демонстрацию обнаженной женской груди. Собственно, демонстрацией своих бюстов участницы мероприятия и занялись, раздевшись по пояс и выйдя на улицы с плакатами.

Организатор нью-йоркского шествия Карен Хивен заявила: "Соски есть у всех. Мужчины часто снимают майки, и ничего такого тут нет. Так что женщины тоже имеют право на топлес", - приводит The New York Daily News мнение одной из участниц.

"У моей собаки - шесть сосков. У меня - только два, но именно меня могут посадить за их демонстрацию", - сказала она.

Активисток поддержали и некоторые мужчины, также скинувшие майки. В протесте принял участие и местная знаменитость - "Голый ковбой".

Акция протеста в Нью-Йорке продлилась недолго и завершилась сама собой, без вмешательства полиции - в этом городе, как и в нескольких штатах США, появление на публике топлес правонарушением не считается. Чего не скажешь о многих других регионах страны. Возможно, именно из-за опасения оказаться в полицейском участке в других городах протестные шествия, также состоявшиеся 26 августа, были малочисленными.

Например, в Финиксе в шествии приняли участие лишь 25 человек, пишет The Arizona Republic. Причем, среди участников были мужчины - они, напротив, надели верхние части от бикини. В Эшвилле в Северной Каролине и вовсе разделись лишь порядка дюжины женщин. Правда, сама акция оказалась массовой - участниц шествия сопровождали сотни любопытствующих.

Активисты движения настаивают, что все люди от рождения имеют равные права, независимо от половой принадлежности. А потому запрет для женщин обнажать грудь является нарушением прав человека, прописанных в конституции США и многих других стран. "Получив право, как мужчины, находиться на публике с голой грудью, мы приблизимся к достижению равноправия в обществе. Грудь - не сексуальный объект, это часть тела и ее не стоит стесняться", - отмечают организаторы мероприятия.

Кстати, в этом году Go Topless Day прошел уже в пятый раз. С 2008 года организацией мероприятий в этот день занимается организация Go Topless, основанная пять лет назад. За это время борцы за равноправие обрели всемирную известность и толпу сподвижников по всему миру. К примеру, в этот раз топлес-акции проходили не только в американских городах, но и в Амстердаме, Торонто, Мехико, Париже и Женеве.

За равноправие выходили бороться и в Тель-Авиве, правда, за несколько дней до всемирной акции. В пятницу, 24 августа, израильские активистки и сочувствующие им представители сильного пола прошли по улицам Тель-Авива, сообщает Newsru Israel. Впрочем, демонстрантов "принудили к скромности": власти, выдавая разрешение на проведение акции, потребовали, чтобы все участницы были "в полном бикини", в противном случае им грозил арест. Активистки не стали провоцировать полицию, прикрыв груди белыми повязками с красными крестами. Впрочем, по меньшей мере одна из девушек все же решилась ненадолго обнажить грудь перед камерами.

Видео: youtube.com

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