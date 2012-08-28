СМИ поведали о зарплате, квартире и машине Ангелы Меркель

{1-}На днях американский журнал Forbes второй год подряд назвал Ангелу Меркель самой влиятельной женщиной мира.

Ангела Меркель, по немецким стандартам, принадлежит к крепкому среднему классу. И не более того, пишет Немецкая волна.

Канцлер Германии Ангела Меркель получила в этом году прибавку к зарплате. До августа 2013 года ее доходы вырастут поэтапно на 5,7 %. Это первая прибавка к зарплате канцлера за последние 12 лет.

На посту главы немецкого правительства Меркель зарабатывает около 190 тысяч евро в год. Кроме того, ей положены специальные доплаты за служебные расходы. А поскольку она еще и депутат бундестага, в общей сложности набирается без малого 290 тысяч евро в год. Правда, с этой очень и очень приличной зарплаты она вынуждена платить налоги. Зато, как и все чиновники, она не платит пенсионную страховку и страховку по безработице.

Как пишут СМИ, топ-менеджеры, успешные врачи, не говоря уже о футболистах и автогонщиках, зарабатывают несравненно больше. Даже президент Германии, хотя он по немецкой Конституции - чисто представительская фигура, получает заплату, которая на 11 процентов больше, чем у канцлера.

Живет канцлер в своей квартире, в центре Берлина, напротив знаменитого музея Пергамон.

Предшественник Меркель на посту канцлера Герхард Шрёдер (Gerhard Schröder) жил в служебной квартире общей площадью в 200 квадратных метров прямо в здании ведомства федерального канцлера. Ангела Меркель и ее муж профессор Йоахим Зауэр (Joachim Sauer) предпочли остаться в своей квартире.

Отпуск Ангела Меркель любит проводить в горах, например в Тироле, и платит за него сама. Время от времени она наведывается и на свою дачу неподалеку от Берлина. Когда канцлер по делам бывает в Бонне, она останавливается в небольшой квартире в бывшем правительственном квартале. Одежду Ангела Меркель оплачивает из своего кармана. Правда, у нее есть преимущество: примерку портниха проводит у нее дома.

В распоряжении канцлера круглосуточно находится машина с шофером. Многие министры и премьер-министры федеральных земель предпочитают бронированные лимузины Mercedes или BMW. Ангела Меркель выбрала для себя Audi A8.

Теперь в распоряжении Ангелы Меркель и других ведущих политиков страны есть лайнеры Аirbus А340 для перелетов на дальние расстояния и небольшие машины Global 5000 - на средние. До этого Меркель летала на Аirbus А310. Лайнеру было более 20 лет, когда-то он принадлежал государственной авиакомпании ГДР. Ни яхт, ни роскошных дворцов для отдыха в личном владении Ангелы Меркель нет.

фото: meta.kz

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