КС разрешил ограничить неприкосновенность депутатов

{1-} Конституционный суд Украины признал соответствующим требованиям статей 157 и 158 Конституции законопроект о внесении изменений в Основной закон, предусматривающий ограничение неприкосновенности народных депутатов, а также исключение возможности лишения президентского звания в случае импичмента главы государства.

Заключение по данному законопроекту парламентского большинства огласил заместитель председателя КС Сергей Винокуров на заседании этого суда во вторник, передаёт Интерфакс – Украина.

Законопроектом с регистрационным номером 3251 предлагается исключить из Конституции ч. 1 ст. 80, согласно которой "народным депутатам Украины гарантируется депутатская неприкосновенность", а ч. 3 этой статьи изложить в редакции "народный депутат Украины не может быть без согласия Верховной Рады задержан иди арестован до вступления в законную силу обвинительного приговора суда в отношении него".

В ч. 3 ст. 105 предложено исключить слова "если только президент Украины не был устранен с поста в порядке импичмента".

В целом ч. 3 ст. 105 гласит: "Звание президента Украины охраняется законом и сохраняется за ним навечно, если только президент Украины не был устранен с поста в порядке импичмента".

Инициаторы законопроекта № 3251 от 03 октября 2008 года - народные депутаты Верховной Рады Виктор Янукович и Александр Лавринович.

Ранее Главред сообщал, что 5 июля Верховная Рада приняла решение о направлении в Конституционный Суд доработанного законопроекта об ограничении депутатской неприкосновенности.



За такое решение проголосовали 236 народных депутатов из 270 зарегистрированных в зале.



Законопроект о внесении изменений в Конституцию Украины предлагает ограничить только депутатскую неприкосновенность.



Фото: ccu.gov.ua



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