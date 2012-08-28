Табачник благодарен России за развитие украинского образования

{1-} Украина благодарна любому государству, которое оказывает бесплатную помощь в развитии образования. Об этом в ходе пресс-конференции сообщил министр образования и науки, молодежи и спорта Украины Дмитрий Табачник.

«Любое иностранное государство, предоставляющее бесплатную помощь в развитии украинского образования, заслуживает уважения», – заявил Табачник.



В пример министр привел отношение Российской Федерации к украинскому образованию, передает НБН.



«Если посольство Российской Федерации передает около 2 тыс. комплектов классикой русской литературы, то мы за это очень благодарны», – сказал Дмитрий Табачник.



Он также сообщил, что «сейчас разрабатывается программа по сотрудничеству с Россией в гуманитарной сфере на 2013-2014 года».



Ранее премьер-министр Украины Николай Азаров подтвердил тот факт, что в России нет ни одной школы с украинским языком обучения.

Как ранее сообщал Главред, эксперты считают что Табачник искусственно насаждает русский язык в школах. Подавляющее большинство школьных учебников этого года Министерство образования, науки, молодежи и спорта выпускает на русском языке. Эксперты говорят, что это искусственное расширение границ его функционирования.

Украинцы в подавляющем большинстве предпочитают обучать детей на украинском языке. Инициативой власти большинство опрошенных киевлян возмущены. Однако похожая ситуация и в городах юга и востока Украины, которые власть называет русскоязычными.

Новости по теме:

Табачник похвастался, что при нем закрыли всего 300 школ

Табачник ездит на "Мерседесе" с номерами Верховной Рады

Табачник искусственно насаждает русский язык в школах – эксперты

Как Табачнику собрали чемодан и прилепили пятак (ФОТОРЕПОРТАЖ)