Бывший друг Путина работает его агентом в Германии - Forbes

{1-}Руководитель "дочки" "Газпрома" Gazprom Schweiz, поставляющей в Европу российский газ в обход Украины, участник советов директоров трех крупнейших госкомпаний, Директор компании Nord Stream ("Северный поток") Маттиас Варниг, связан давней дружбой с президентом России Владимиром Путиным и до сих пор выполняет роль его "агента".

Однако теперь бывший сотрудник Министерства госбезопасности ГДР шпионит не за западными спецслужбами, а докладывает российскому руководству обстановку в ряде ключевых компаний. И получает за это благодарности, пишет Forbes.

По данным СМИ, Варниг познакомился с Путиным в самом начале 1990-х годов, когда после ухода со службы в "Штази" в качестве сотрудника Dresdner Bank поехал готовить открытие представительства в Санкт-Петербурге, где в то время помощником мэра Анатолия Собчака был Путин.

Между тем, по другой версии, которая не раз за последние 20 лет "всплывала" в немецкой прессе, Путина и Варнига связывают куда более тесные и длительные отношения. По некоторым данным, последний был завербован КГБ еще в 1980-е годы - как раз будущим президентом РФ, служившим в Дрездене.

Об этом, в частности, говорил западным журналистам один из бывших предполагаемых агентов Путина Клаус Цухольд. Он познакомился с человеком, представившимся как "Wolodja", еще в 1985 году и завел с семьей советского офицера тесную дружбу. В 1990 году, накануне объединения Германии, Цухольд согласился работать агентом. Правда, шпионил Цухольд недолго - менее чем через год он сдал ФРГ 15 агентов. Среди рассекреченных, впрочем, не было Варнига, однако его как "крота" Цухольд позже опознал в беседе с The Wall Street Journal.

Как отмечает Forbes, хотя официального подтверждения того, что Варнига и Путина связывает столь давнее знакомство и, вероятно, совместная разведывательная работа, нет, но в пользу этих сведений говорят факты из карьеры немца и его нынешнее положение в России.

Сегодня 57-летний бизнесмен возглавляет Nord Stream, руководит Gazprom Schweiz, он же - независимый директор банка "Россия", принадлежащего другу Путина Юрию Ковальчуку, он же - независимый директор в совете директоров в ВТБ, в компании "Роснефть" и в UC Rusal, он же - председатель совета директоров "Транснефти". Варниг превратился в надежный канал информирования Путина о важнейших для отечественной экономики компаниях и отраслях, пишет издание.

фото: nord-stream.com

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