Европейский суд приступил к делу «Тимошенко против Украины»

{1-} Европейский суд по правам человека приступил к рассмотрению жалобы экс-премьера Юлии Тимошенко, которая обвинят Украину в нарушении четырех статей Европейской конвенции прав человека.

Об этом сообщает «Интерфакс-Украина».

Сторону Тимошенко представляют адвокаты Сергей Власенко, Валентина Теличенко и дочь Евгения.

Украинское государство представляет уполномоченный по делам Европейского суда Назар Кульчицкий.

Слушания проходят в открытом режиме. После их окончания дальнейшее обсуждение пройдет за закрытыми дверями.

Решение будет принято на более поздней стадии.

Заявление адвокатов Тимошенко смотрите ЗДЕСЬ.

В своей жалобе экс-премьер утверждает, что ее заключение под стражу было политически мотивированным, не было судебного пересмотра законности ее содержания под стражей в Киевском СИЗО, что условия содержания были неадекватными, без оказания надлежащей медицинской помощи, а также что она находилась под круглосуточным наблюдением в Харьковской клинике.

Жалоба Тимошенко основана на такие нормы Европейской конвенции прав человека: статья 3 «запрещение обращения, унижающего человеческое достоинство», статья 5 «право на свободу и безопасность, статья 8 «право на уважение личной жизни» и статья 18 «ограничение в отношении прав».

В документах Европейского суда указано, что жалоба Тимошенко поступила 10 августа 2011 года.

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Напомним, как сообщал «Главред» ранее, 29 августа Высший специализированный суд Украины огласит свое решение по кассации защиты Тимошенко на приговор по «газовому делу».

Государственное обвинение просило суд оставить в силе приговор Тимошенко, которая была осуждена за превышение полномочий при подписании газовых контрактов с Россией и приговорена к семи годам лишения свободы.

Адвокаты Тимошенко, в свою очередь, просили отменить приговор, признать незаконными решения предыдущих судов и закрыть дело за отсутствием состава преступления.

фото: byut.com.ua

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