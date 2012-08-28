Розинская пригрозила ГАИ Европейским судом и роспуском «Кобры»

{1-} Скандальная телеведущая Наталия Розинская намерена обжаловать в Европейском суде по правам человека решение Апелляционного суда Киева, который подтвердил законность постановления Голосеевского суда о признании ее виновной в конфликте с сотрудниками спецназа ГАИ «Кобра».

Об этом она заявила на пресс-конференции в УНИАН.

Розинская обвинила Апелляционный суд в предвзятости при принятии решения, который подтвердил решение Печерского суда о незаконности закрытия дела против ее гражданского мужа, бывшего майора Управления Государственной охраны Николая Мельниченко.

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«Мы идем в Европейский суд, ведь, к сожалению, уже не секрет, что в украинских судах справедливости нет. Будем подавать на «Кобру» в Европейский суд и там будем добиваться справедливости. И пусть спецподразделение «Кобра» и все эти так называемые правоохранители молятся Богу, чтобы мы этот суд не выиграли, потому что если мы победим в Европейском суде, тогда мы будем ставить перед государством Украина вопрос о полной ликвидации спецподразделения «Кобра», - заявила Розинская.

Ранее «Главред» сообщал, что телеведущая заявила: 2 мая в центре Киева ее избили, угрожая пистолетами, пятеро сотрудников ГАИ.

В свою очередь начальник Управления связей с общественностью МВД Владимир Полищук сообщил, что из-за инцидента с представителями ГАИ на Розинскую составили четыре протокола за административные нарушения.

28 мая Голосеевский райсуд Киева признал Розинскую виновной в конфликте с сотрудниками ГАИ по обеим статьям обвинения - ст.130 КУоАП (отказ от медосмотра) и ст.122-2 КУоАП (неостановка).

16 августа Апелляционный суд Киева подтвердил законность решения Голосеевского суда.

фото: стоп-кадр youtube.com

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