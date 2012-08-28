Власть Латвии хочет снести памятник советским воинам

{1-}Министр обороны Латвии Артис Пабрикс в интервью латвийской газете NRA заявил, что памятник Освободителям в Риге заслуживает сноса, пишет РИА Новости.

Монумент Освободителям Риги был воздвигнут в память о советских солдатах, которые воевали с нацистской армией за освобождение столицы Латвии.

"Морально этот памятник и заслуживает сноса, но это может вызвать слишком много опасных последствий", - сказал Пабрикс.

Ранее в Интернете несколько сот человек выступили с инициативой о сносе монумента.

Ежегодно 9 мая, в День Победы, у памятника Освободителям в Риге собираются сотни тысяч человек, чтобы почтить память советских военнослужащих, погибших в боях с фашистами. Власти Латвии это мероприятие игнорируют.

"Девятое мая - в том виде, в каком это мероприятие проходит в Риге и Латвии - задевает также и меня. Целью большинства участников этого мероприятия вовсе не является желание отдать дань памяти жертвам Второй мировой войны, а удержать нас в той геополитической сфере, которая прекратила свое существование 20 лет назад. Когда русская молодежь 9 мая разъезжает на машинах, на которых красуются надписи "На Берлин!", что должен думать представитель молодого поколения немцев? Что должна думать Германия - стратегический партнер России?", - сказал Пабрикс.

Спустя несколько часов министр Пабрикс подчеркнул, что не призывал в газетном интервью сносить памятник Освободителям в Риге, а только отметил, что этот монумент не имеет важного значения для латвийского государства с моральной точки зрения.

"Я не призывал сносить этот памятник. Интервью вообще было не об этом. Про памятник был один вопрос... Но памятники делятся на две группы. Первая - те памятники, под которыми кто-то похоронен, а вторая - политические символы. Памятник Освободителям - политический символ. И этот памятник не представляет наше государство. Он для нас не важен с моральной точки зрения. Я не хочу, чтобы этот памятник использовался для противостояния с нашим государством. Считаю, что жители Латвии могли бы ходить к памятнику Свободы", - сказал Пабрикс

Латвия настаивает, что была оккупирована СССР с 1940 по 1991 годы. Часть латвийских политиков считает, что 9 мая не принесло освобождения Латвии, а стало продолжением советской оккупации республики. Россия как правопреемница Советского Союза категорически не согласна с такой постановкой вопроса.

фото: uzdaily.uz

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