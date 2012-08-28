Защитник Тимошенко в Евросуде: права экс-премьера нарушаются постоянно

{1-} После незаконного ареста Юлии Тимошенко ей не оказывалась необходимая медицинская помощь, а ее права нарушались постоянно.

Об этом в своем выступлении на заседании Европейского суда по правам человека заявила адвокат экс-премьера Валентина Теличенко, сообщает пресс-служба партии «Батьківщина».

«Права Юлии Тимошенко постоянно нарушались и нарушаются», – подчеркнула она.

В частности, Валентина Теличенко напомнила, что «судебные заседания по газовому делу проводились почти ежедневно с утра до вечера, при этом у нее не было возможности для защиты, ее держали в ужасных условиях в СИЗО, а в декабре 2011 года она была повторно арестована».

«При этом судебное заседание проходило прямо в камере, где больная Тимошенко не могла подняться с постели», - подчеркнула защитник экс-премьера.

Напомним, как сообщал «Главред» ранее, сегодня, 28 августа, в Европейском суде началось слушание дела по жалобе Юлии Тимошенко на Украину, в которой экс-премьер заявила, что в отношении нее были нарушены несколько статей Европейской конвенции прав человека.

Сторону Тимошенко представляют адвокаты Сергей Власенко, Валентина Теличенко и дочь Евгения.

Украинское государство представляет уполномоченный по делам Европейского суда Назар Кульчицкий.

Слушания проходят в открытом режиме. После их окончания дальнейшее обсуждение пройдет за закрытыми дверями.

Решение будет принято на более поздней стадии.

В своей жалобе экс-премьер утверждает, что ее заключение под стражу было политически мотивированным, не было судебного пересмотра законности ее содержания под стражей в Киевском СИЗО, что условия содержания были неадекватными, без оказания надлежащей медицинской помощи, а также что она находилась под круглосуточным наблюдением в Харьковской клинике.

Жалоба Тимошенко основана на такие нормы Европейской конвенции прав человека: статья 3 «запрещение обращения, унижающего человеческое достоинство», статья 5 «право на свободу и безопасность, статья 8 «право на уважение личной жизни» и статья 18 «ограничение в отношении прав».

В документах Европейского суда указано, что жалоба Тимошенко поступила 10 августа 2011 года.

Также напомним, что 29 августа Высший специализированный суд Украины огласит свое решение по кассации защиты Тимошенко на приговор по «газовому делу».

Государственное обвинение просило суд оставить в силе приговор Тимошенко, которая была осуждена за превышение полномочий при подписании газовых контрактов с Россией и приговорена к семи годам лишения свободы.

Адвокаты Тимошенко, в свою очередь, просили отменить приговор, признать незаконными решения предыдущих судов и закрыть дело за отсутствием состава преступления.

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