НБУ ликвидирует банк Авакова

{1-} Национальный банк Украины принял решение о ликвидации харьковского банка «Базис», совладельцем которого ранее был экс-губернатор Харьковщины Арсен Аваков.

Об этом сообщается на официальном сайте НБУ.

«Постановлением правления НБУ от 23 августа 2012 года принято решение об отзыве банковской лицензии и назначении ликвидатора ПАО «АКБ «Базис» Ладоненко В.Н.», -говорится в сообщении госрегулятора.

Временная администрация в банке введена до 23 октября 2012 года.

Как известно, «Базис» был основан в 1991 году, его крупнейшими совладельцами на 1 апреля 2012 года являлись Олег Гаевой, Игорь Моркотонов и Игорь Котвицкий.

Ранее совладельцем банка также был экс-глава Харьковской облгосадминистрации, глава Харьковской областной организации ВО «Батьківщина» Арсен Аваков.

В 2005-2010 годах Аваков возглавлял Харьковскую областную государственную администрацию.

31 января 2012 года Аваков был назван обвиняемым по уголовному делу, возбужденному по статье «превышение власти или служебных полномочий, повлекшее тяжкие последствия» в связи с незаконным отчуждением и сменой целевого назначения 55 га земли.

Кроме того, экс-губернатор был объявлен в международный розыск, суд избрал ему меру пресечения в виде заключения под стражу.

27 марта стало известно о задержании Авакова в Италии, а 12 апреля суд Рима принял решение освободить его из-под стражи.

По данным Нацбанка Украины, на 1 апреля 2012 года по размеру общих активов (997 миллионов гривен) банк «Базис» занимал 106-е место среди 174 украинских банков.

Фото: tymoshenko-vona.com

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