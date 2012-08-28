Представитель Украины в Евросуде заявил, что Тимошенко арестовали законно

{1-}Представитель Украины в Европейском суде по правам человека Назар Кульчицкий утверждает, что экс-премьер-министр Юлия Тимошенко была арестована законно и ее права не нарушались, сообщает УНИАН.

Об этом он заявил сегодня в ЕСПЧ, который начал рассмотрение дела Тимошенко. В частности, как отмечается в сообщении, Кульчицкий «полностью опроверг все обвинения против режима Виктора Януковича и отметил, что Юлия Тимошенко была арестована законно, ее права не нарушались, ей оказывалась медицинская помощь, а "все выводы европейских институтов, политиков и экспертов носят общий характер" и не могут быть приняты во внимание».

Напомним, 28 августа, Европейский суд по правам человека начал проводит публичные слушания дела "Тимошенко против Украины". После публичных слушаний суд продолжит свою работу в закрытом режиме, а решение будет объявлено на более позднем этапе. Тимошенко пожаловалась в Европейский суд по правам человека на нарушение статьи 3 (нечеловеческое поведение), статьи 5 (незаконный арест), статьи 18 (политические мотивы преследования) и статьи 8 (право на частную жизнь) Европейской конвенции по правам человека во время судебного разбирательства в суде первой инстанции "газового дела».

Как сообщал ранее Главред, Тимошенко была приговорена к 7 годам лишения свободы за превышение полномочий при подписании газовых контрактов с Россией в 2009 году. С конца декабря 2011 года она отбывает срок в Качановской колонии в Харькове. С мая из-за ухудшения здоровья Тимошенко находится на лечении в больнице "Укрзалізниці" в Харькове.

фото: news2000.com.ua

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