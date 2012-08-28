Оценки по физкультуре отменят только для первоклашек - Табачник

{1-} В Украине с 1 сентября вводится новый государственный стандарт начального образования. Об этом заявил министр образования Дмитрий Табачник, передает lb.ua.

Напомним, как сообщал «Главред» ранее, Минобразования решило отменить оценки по физкультуре. Однако, по словам министра, это новшество коснется первоклашек, которые пойдут школу в этом и последующих годах.

Все старшие дети будут получать оценки по физкультуре до конца обучения в школе.

«Согласно новому государственному стандарту, все дети в Украине начнут изучать иностранный язык с 1-го класса. Также все украинские дети со 2-го класса будут изучать информатику», - подчеркнул министр.

«С 1-го сентября 2013 года во всех украинских школах вводится изучение второго иностранного языка с 5-го класса. Еще одно новшество – во всей начальной школе на каждом уроке будет обязательно две паузы для физзарядки», - отметил Табачник.

Кроме того будет увеличено количество уроков физкультуры – до трех в неделю.

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