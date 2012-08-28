В Николаеве школьник напомнил Азарову о туалетах

{1-} Школьник одного из лицеев Николаева напомнил премьер-министру Николаю Азарову о его обещании покончить со школьными туалетами на улице.

Об этом сообщают «Новости N».

Во время осмотра премьером новостроек города, к нему обратился старшеклассник морского лицея: «Вы говорили, что школ с туалетами на улице не должно быть до 1 сентября».

Азаров в ответ заявил: «Я не так говорил. Я говорил, что не должно быть, но не до 1 сентября. Ты знаешь, сколько по Украине таких школ?».

В ответ молодой человек сообщил, что речь идет о морском лицее, который, по его словам, входит в 50 лучших школ Украины.

«Что за школа?», - обратился Азаров к губернатору Николаевской области Круглову.

В этот момент среди сопровождающих премьера чиновников возникло замешательство.

После паузы премьер отметил, что в украинских школах в целом плачевная ситуация с туалетами.

«К сожалению, по Украине таких школ тысячи и тысячи. За один год, два месяца, этого не сделаешь», - заявил Азаров.

Отметим, что Николаевский морской лицей имени профессора Александрова попал в рейтинг лучших школ Украины. Тем не менее, это учебное заведение с 20-летней историей до сих пор не имеет собственного единого здания.

Лицеистам приходится ютиться в двух корпусах, в одном из которых туалет находится на улице, о чем и жаловался Азарову школьник.

Напомним, как сообщал "Главред", 28 октября 2011 года Николай Азаров предупредил чиновников о кадровых решениях в случае, если в течение двух лет не будет решена проблема со школьными туалетами на улице.

видео: youtube.com

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