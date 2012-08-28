Принимать решение по Тимошенко будет судья, оправдавший Луценко

28 августа 2012, 17:23

{1-} Рассмотрение жалобы экс-премьера Юлии Тимошенко в отношении Украины в Европейском суде по правам человека проходит под председательством судьи из Люксембурга Дина Шпильмана.

Этот же судья возглавлял и слушания жалобы экс-министра внутренних дел Украины Юрия Луценко 17 апреля этого года, сообщает «Интерфакс-Украина».

Всего в рассмотрении принимает участие 8 судей, включая председательствующего.

В частности, в состав суда вошли Марк Виллигер от Лихтенштейна, Карел Гюнгвирт от Чехии, Боштьян Зупанчич от Словении, Анна Юдковская от Украины, Анжелика Нусбергер от Германии, Андре Потоки от Франции  и Анн Пауэр-Форд от Ирландии.

В слушаниях уже выступили уполномоченный по делам ЕСПЧ Назар Кульчицкий, речь которого продолжалась около получаса, адвокат Валентина Теличенко, которая выступала около 25 минут. Речь адвоката Сергея Власенко продолжалась около 10 минут, после чего началась сессия вопросов-ответов.

Ранее защита Луценко обжаловала в ЕСПЧ арест экс-министра. Согласно решению ЕСПЧ от 3 июля, арест экс-главы МВД нарушает права человека. Суд также обязал Украину выплатить Луценко 15 тыс. евро компенсации морального ущерба.

В данный момент суд завершил публичное рассмотрение жалобы Тимошенко.  Судьи удалились из зала заседаний. О вынесении решения стороны будут уведомлены заранее. Решение будет принято на более поздней стадии.

фото: multimedia.echr.coe.int

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