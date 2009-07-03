Депутаты избавились от «себе подобного»

Что сегодня Партия регионов снова заблокирует работу Верховной Рады и не даст провести кадровые ротации в правительстве, стало понятно еще до открытия заседания. Еще даже не закончился согласительный совет лидеров фракций, а министр юстиции Николай Онищук, которого коалиция собралась увольнять в первых рядах, в прекрасном настроении и с улыбкой на лице вышел с 5-го подъезда парламента, прошелся через Мариинский парк, сел в свой джип и спокойненько уехал восвояси. В это время трибуна парламента уже была основательно заблокирована депутатами от Партии регионов, которые еще спозаранку заблаговременно заняли «стратегическую высоту». Минут через двадцать закончилось заседание у Литвина и все дружно пошли в сессионный зал, правда, без особого энтузиазма. «Почетный караул» президиума парламента пропустил спикера и его заместителей на свои места, и заседание открылось. Владимир Литвин сразу предупредил коллег, что соблюдать будет договоренности и ничего неожиданного на голосование не поставит, а посему попросил бы депутатов сесть на места. «Блокираторы» расселись, правда не на свои места, а в ложу для гостей, дабы стеречь подходы к спикеру. Литвин огласил, что согласно решению лидеров фракций рассматривать сегодня будут один-единственный вопрос – лишение депутатских полномочий народного депутата Лозинского. Бютовцы сразу стали роптать, мол, это наша внеочередная сессия, какое они имеют право убирать наши вопросы! На что спикер подметил, что если у депутатов есть желание обеспечить ему безопасность во время проведения заседания, то, пожалуйста, но «ранее к нему подошли представители «регионалов» и сказали, что если будут рассматривать вопрос министров, блокады не избежать. А я в условиях блокады работать не буду!» Сказано - сделано. Литвин огласил к рассмотрению вопрос о прекращении полномочий Лозинского по собственному желанию. Сейчас самое время пояснить, почему депутаты пошли именно путем лишения Лозинского депутатского мандата, а не депутатской неприкосновенности, как планировали ранее. Дело в том, что формально представление от Генпрокуратуры на снятие неприкосновенности на Лозинского поступило в парламент 1 июля. А уже 2 июля в Раде зарегистрировали и собственное заявление «кировоградского охотника на людей» о просьбе лишить его мандата. У депутатов был выбор, какой документ рассматривать и принимать. Почему решили лишать мандата? Официальная версия – в этом случае прокуратура скорее сможет расследовать убийство Валерия Олийныка, к которому причастен Виктор Лозинский. И действительно, процедура лишения неприкосновенности долгая, около месяца – сначала заслушают отчет генпрокурора, потом дело передадут в профильный комитет, потом будет отчет комитета, потом снова заслушают прокурора, ну а потом лишат неприкосновенности. А так одно голосование - и ни мандата, ни неприкосновенности у Лозинского нет. На самом деле БЮТ сам настоял, чтобы Лозинского убрали быстро и максимально без шума. Там решили, что ни к чему затягивать процесс, в очередной раз из уст прокурора на всю страну транслировать информацию о приключениях Лозинского и смешивать с грязью имя БЮТ и его лидера. Поэтому все и согласились на быстрое и безболезненное принесение в жертву «кировоградского охотника». Оттого, как поговаривают, лидер блока «настойчиво попросила» Лозинского написать заявление. Кроме имиджевых выгод от такого хода БЮТ получил еще и возможность сохранить депутатский штык. Как рассказал «Главреду» бютовец Сергей Мищенко, уже на следующей неделе мы сможем увидеть принятие присяги народного депутата следующего по списку БЮТ Тищенко Олега Ивановича, конечно, если трибуна парламента не будет заблокирована… Ведь в случае снятия с Лозинского неприкосновенности и оставления ему мандата, во всех документах он проходил бы как депутат БЮТ, да и голосовать карточкой человека, который сидит в СИЗО или в бегах заграницей как-то не с руки. Этим и объясняется причина того, почему даже сам БЮТ так дисциплинировано принес в жертву своего коллегу. Результат голосования по лишению Лозинского мандата – 415 голосов «за». Это почти все присутствующие в зале, кроме воздержавшегося бютовца Вадима Петренко. Дальше дело пошло по плану, правда, плану «региональному». Только представители коалиции заикнулись о продолжении заседания и рассмотрении кадровых вопросов, как доблестный взвод регионалов под проводом Михаила Чечетова занял позиции возле трибуны и все заблокировал. Литвин только констатировал: «Оглашаю перерыв для проведения совещания». Правда, это не помогло, Партия регионов была непоколебима, и уже около полудня внеочередное заседание парламента было закрыто. Аппетиты людей, которые уже было потирали руки от предвкушения получить новые заманчивые государственные посты, так и остались неудовлетворенными. Вопрос о голосовании изменений в Конституцию о снятии со всех депутатов неприкосновенности также не был рассмотрен. Главным поводом блокирования для «регионалов» послужил вопрос повышения социальных стандартов, на которое, как и раньше, коалиция и правительство не согласны. Все остались при своем – Партия регионов с хорошим пиаром и лозунгами о защите малоимущих, а правительство с пустыми креслами. Конечно, в кулуарах продолжают рассказывать о том, что одной из главных причин блокирования роботы парламента все же является стремление не допустить кадровых назначений и разрушить шаткие коалиционные договоренности по этому поводу. Не будем утверждать, что так оно и есть, но Вячеслав Кириленко весь день в Раде не уставал повторять, что «За Украину» не будет голосовать ни за отставку, ни за назначения министров. Что себе надумают коммунисты – пока непонятно. В любом случае, бютовцы признавались «Главреду», что если кадровые договоренности и доживут до следующей недели, то «регионалы» будут блокировать трибуну и всю последнюю пленарную неделю, с 7 по 10 июля. Так что шансов на результативную работу немного. Единственное, на что могут пойти «регионалы», – это принять изменения в закон о выборах президента во втором чтении. Как видим, шансов на плодотворную работу пятой сессии Верховной Рады шестого созыва уже практически не осталось. Правда, большинство народных избранников это не очень огорчает, ведь впереди у них столь близкие и желанные летние каникулы.