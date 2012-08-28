Обвиняемого в убийстве Оксаны Макар заставили взять вину на себя - адвокат

{1-} Во вторник, 28 августа, во время заседании Центрального райсуда Николаева продолжили изучать видеоматериалы допросов подозреваемых в деле об убийстве Оксаны Макар, на котором обвиняемый в убийстве девушки Евгений Краснощек заявил, что его заставили взять всю вину на себя.

Об этом адвокат потерпевшей стороны Виктор Василюк рассказал изданию podrobnosti.mk.ua.

«Краснощек заявил, что на него пытались давить путем подкупа. Предлагали ему деньги, чтоб он взял все на себя в те дни, когда он находился в СИЗО», - рассказал адвокат.

«Он боится за жизни своих детей и жены. Поэтому он сегодня решил давать правдивые показания. Но эти показания были опровергнуты Артемом Погосяном, который продолжает настаивать на том, что жертву душил Краснощек. Присяжнюк заявил, что Краснощек придумал новую версию для того, чтоб «перевести стрелки» или создать сенсацию», - рассказал Василюк.

Также по мнению адвоката Василюка, наиболее правдивыми являются те показания, которые подозреваемые давали на предварительном следствии.

«Мне кажется, что суду при оценке доказательства вины и вынесении приговора нужно больше пользоваться теми доказательствами, которые были даны на предварительном следствии. Они подтверждены другими материалами дела» - пояснил адвокат.

Следующее заседание продолжится в четверг. В закрытом режиме суд изучит видео допроса подозреваемого Краснощека.

Ранее «Главред» сообщал, что обвиняемый Присяжнюк при задержании выразил сожаление, что не остановил Краснощека и не вызвал милицию. Он также признал, что участвовал в сокрытии преступления.

фото: novosti-n.mk.ua

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