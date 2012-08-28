Евросуд примет решение по Тимошенко через два месяца

{1-} Решение Европейского суда по правам человека по жалобе экс-премьера Юлии Тимошенко следует ожидать через полтора-два месяца.

Об этом защитник Тимошенко в ЕСПЧ Валентина Теличенко сообщила УНИАН.

«Решение по жалобе следует ожидать не раньше, чем через полтора-два месяца», - сказала она.

Ранее «Главред» сообщал, что ЕСПЧ сегодня провел публичные слушания дела «Тимошенко против Украины». После публичных слушаний суд продолжит свою работу в закрытом режиме, а решение будет объявлено на более позднем этапе.

Напомним Тимошенко пожаловалась в Европейский суд по правам человека на нарушение статьи 3 (нечеловеческое обращение), статьи 5 (незаконный арест), статьи 18 (политические мотивы преследования) и статьи 8 (право на частную жизнь) Европейской конвенции по правам человека во время судебного рассмотрения в суде первой инстанции так называемого «газового» дела.

Сегодняшние слушания состоялись в городе Страсбург (Франция). В суде Тимошенко представляли защитники Сергей Власенко, Валентина Теличенко и дочь Евгения Тимошенко.

На заседании выступил и представитель Украины в Европейском суде по правам человека Назар Кульчицкий.

Защитники Тимошенко и Кульчицкий также ответили на вопросы судей ЕСПЧ. Всего в рассмотрении жалобы экс-премьера Тимошенко принимали участие 8 судей ЕСПЧ. Возглавляет же суд судья из Люксембурга Дин Шпильман, который возглавлял слушания жалобы экс-министра внутренних дел Украины Юрия Луценко 17 апреля этого года.

Фото: «Главред»

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