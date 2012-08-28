Обвиняемый рассказал, кто задушил Оксану Макар

{1-} В Центральном райсуде Николаева завершилось очередное судебное заседание по делу об убийстве Оксаны Макар. Судейская коллегия в закрытом режиме смотрела видеозаписи допросов подсудимых Евгения Краснощека и Максима Присяжнюка. Во время заседания Краснощек заявил, что задушил девушку не он, а сам Присяжнюк.

Адвокат потерпевшей стороны Виктор Василюк сказал, что сегодня в первой половине дня, отвечая на вопросы суда, Краснощек изменил свои показания, сообщают podrobnosti.mk.ua.

«Он (Краснощек – Ред.) придумал новую версию того, что там происходило. Он сказал, что Присяжнюк все организовал и как юрист требовал делать, как тот скажет. Также Краснощек заявил, что он душил Оксану специально не до конца. Все для того, чтоб сообщить Присяжнюку, что она мертва, а на самом деле хотел ей сохранить жизнь», - рассказал адвокат.

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Однако Василюк отметил, что эта версия никакого подтверждения не имеет. Так как Краснощек после просмотра видео воспроизведения с места происшествия сказал, что он душил Макар после того как она возмущалась, что ее изнасиловали.

После этих показаний Краснощек снова изменил показания, заявив, что Оксану душил не он, а Присяжнюк.

Ранее «Главред» сообщал, что Краснощек на суде заявил: на него пытались давить. Предлагали ему деньги, чтоб он взял все на себя в те дни, когда он находился в СИЗО.

фото: podrobnosti.mk.ua

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