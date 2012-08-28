Регионал рассказал, как ему по ночам снится рука Чечетова

{1-} Принятие и разработка законопроектов в Украине осложняется низким качеством среднего звена бюрократии.

Об этом заявил регионал Василий Горбаль в интервью «Украинской правде».

«Я был участником совещаний, где оглашались планы, когда те или иные законы должны быть подготовлены. Но когда исполнители начинают готовить законопроекты под дату исполнения, то возникают проблемы, ошибки. А потом оно молча голосуется, и тебе ночью просто снится рука Чечетова», - рассказал депутат.

Отметим, что журналисты в Верховной Раде не раз замечали, что по отмашке Михаила Чечетова парламентское большинство голосовало за тот или иной законопроект.

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«В конце концов, закон возвращается с вето президента», - отметил Горбаль.

При этом регионал отметил, что начало реформ после победы на президентских выборах Виктора Януковича было успехом.

«Минус в том, что коррупция, к сожалению, так и осталась основной проблемой в Украине. И ужесточение системы вертикали власти, которое произошло после прихода Януковича, не искоренило коррупцию, а наоборот, еще больше ее стимулировало», - резюмировал Василий Горбаль.

Фото: Украинская правда

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