Запад отправил в Сирию спецназ: искать химическое оружие - СМИ

{1-} Объединенные подразделения английского, американского и французского спецназа заброшены в Сирию для поисков и возможной ликвидации складов химического оружия.

Если они будут найдены, Запад выполнит угрозы об интервенции. Об этом, ссылаясь на информированные военные источники, сообщает британская газета The Daily Star.

По данным издания, общая численность действующего в Сирии британского спецназа составляет более 200 человек. Вместе с ними на территории Сирии также находятся подразделения американского и французского спецназа.

Операция проводится под руководством и во взаимодействии с несколькими разведслужбами, в том числе американской, британской и французской.

Информированные источники также сообщили изданию, что спецназ готов захватить арсеналы в случае, если президент Сирии Башар Асад решится использовать оружие массового поражения или перепрятать его в другое место.

Напомним, как сообщал «Главред» ранее, представитель МИД Сирии заявил о возможном применении химического оружия.

«Мы станем использовать химическое оружие только в случае агрессии извне», - подчеркнул он.

На это заявление отреагировали президенты США и Франции, а также британский премьер, которые предупредили власти Сирии, что угроза применения химического оружия станет поводом для иностранного вторжения.

ото: vesti.ru

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