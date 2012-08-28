Высший админсуд дважды признал неправоту решений члена ЦИК

28 августа 2012, 19:15

{1-} Высший административный суд 27 августа принял два решения о противоправности действий заместителя главы ЦИК Андрея Магеры.

Об этом Магера сообщил журналистам после завершения заседания ЦИК, передает УНИАН.

«Вчера появилось два новых решения Высшего админсуда, которые продублировали вроде признания моих действий противоправными», - сказал Магера.

Замглавы ЦИК обратил внимание на то, что вчерашние решения были приняты той же коллегией судей, которая признала законность решения и отдельного постановления Киевского апелляционного админсуда о необходимости отмены регистрации кандидатов в народные депутаты бывшего первого замглавы СБУ Владимира Сацюка.

Магера уточнил, что последние решения ВАСУ касались возвращения жалоб для уточнения одному из кандидатов в депутаты, который обращался с ними в ЦИК.

По словам Магеры, именно эти действия были признаны противоправными.

«Видимо, по мнению судебного органа, не нужно выполнять норму закона о выборах народных депутатов, которая предусматривает возможность возврата жалоб без рассмотрения для исправления недостатков», - отметил он.

Магера подчеркнул, что суд должен руководствоваться при принятии своих решений исключительно нормами закона, в противном случае, при использовании таких жалоб, может быть сорван избирательный процесс.

«Суд должен быть независимым, но, по моему глубокому убеждению, суд должен быть зависимым от закона. Если он начинает быть независимым от закона, то это не судебный орган», - убежден замглавы ЦИК.

Напомним, как сообщал «Главред» ранее, 24 августа ВАСУ подтвердил законность постановления Киевского апелляционного админсуда об отмене регистрации Сацюка кандидатом в депутаты и противоправности действий замглавы ЦИК Магеры.

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