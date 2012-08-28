Билеты на проезд в Hyundai резко подешевели

{1-} Цена билетов на скоростные поезда Hyundai с 14 августа значительно снижена.

Пассажиры оплачивают стоимость проезда без учета налога на добавленную стоимость (НДС), сообщили в пресс-службе «Украинской железнодорожной скоростной компании».

Снижение цен на проезд в поездах Hyundai обусловлено вступлением в силу изменений в Налоговый кодекс.

Изменения вводят нулевое налогообложение перевозки пассажиров скоростными поездами Интерсити +.

При этом нынешняя стоимость билета корректируется коэффициентом индексации по календарным периодам и дням недели.

Стоимость проезда в поездах Hyundai:

Понедельник, вторник, среда Направление движения Киев - Харьков Киев - Львов Киев - Донецк Стоимость проезда/ грн 1 класс 350,34 393,59 467,92 2 класс 245,32 273,45 326,81 четверг, суббота Стоимость проезда/ грн 1 класс 316,51 355,43 422,34 2 класс 221,98 247,30 295,34 пятница, воскресенье Стоимость проезда/ грн 1 класс 384,18 431,74 513,51 2 класс 268,65 299,59 358,30

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