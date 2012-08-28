Билеты на проезд в Hyundai резко подешевели

{1-} Цена билетов на скоростные поезда Hyundai с 14 августа значительно снижена.
Пассажиры оплачивают стоимость проезда без учета налога на добавленную стоимость (НДС), сообщили в пресс-службе «Украинской железнодорожной скоростной компании».
Снижение цен на проезд в поездах Hyundai обусловлено вступлением в силу изменений в Налоговый кодекс.
Изменения вводят нулевое налогообложение перевозки пассажиров скоростными поездами Интерсити +.
При этом нынешняя стоимость билета корректируется коэффициентом индексации по календарным периодам и дням недели.
Стоимость проезда в поездах Hyundai:
|
Понедельник, вторник, среда
|
Направление движения
|
Киев - Харьков
|
Киев - Львов
|
Киев - Донецк
|
Стоимость проезда/
грн
|
1 класс
|
350,34
|
393,59
|
467,92
|
2 класс
|
245,32
|
273,45
|
326,81
|
четверг, суббота
|
Стоимость проезда/
грн
|
1 класс
|
316,51
|
355,43
|
422,34
|
2 класс
|
221,98
|
247,30
|
295,34
|
пятница, воскресенье
|
Стоимость проезда/
грн
|
1 класс
|
384,18
|
431,74
|
513,51
|
2 класс
|
268,65
|
299,59
|
358,30
Новости по теме:
Налоговая революция: 80 миллиардов на уменьшении НДС
Вместо Hyundai по стране поедут украинские скоростные поезда – Азаров
Рада согласилась снизить цены на проезд в Hyundai