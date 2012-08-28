В Евросуде Украина признала нарушение прав Тимошенко - адвокат

{1-} Представитель Украины в Европейском суде признал нарушение прав человека в отношении экс-премьера Юлии Тимошенко.

Об этом заявил ее защитник Сергей Власенко, передает пресс-служба партии «Батьківщина».

«Уполномоченный правительства Назар Кульчицкий признал часть наших требований в ответах на вопросы. Таким образом, правительство уже признало нарушения, связанные с Тимошенко – они признали самое главное: основания для ареста и содержания под стражей не имеют ничего общего с украинским законодательством», - заявил Власенко.

Напомним, как сообщал «Главред» ранее, сегодня, 28 августа, Европейский суд по правам человека начал слушание дела по жалобе Юлии Тимошенко.

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