Литвин заявил о необходимости изменить Конституцию

{1-} Основной закон требует внесения изменений после решения Конституционного Суда об ограничении депутатской неприкосновенности.

Об этом заявил председатель Верховной Рады Владимир Литвин, передает «Интерфакс-Украина».

«Решения Конституционного суда Украины необходимо выполнять. Оно было прогнозируемым. Теперь дело за Верховной Радой Украины», - подчеркнул спикер.

В то же время Литвин напомнил, что согласно Конституции вносить изменения в Основной закон на последней сессии парламента запрещено.

«Но я убежден, что сам факт публичного оглашения необходимости принятия такого решения приведет к тому, что количество перейдет в качество, то есть в принятие решения», - добавил политик.

Напомним, как сообщал «Главред» ранее, сегодня, 28 августа, Конституционный суд признал законным ограничение депутатской неприкосновенности.

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