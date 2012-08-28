В Донецке на украинском языке будет учиться почти треть первоклашек

{1-} В Донецке родители 26,5% первоклассников выбрали украинский в качестве языка обучения.

Об этом сообщили в пресс-службе Донецкого горсовета, передает УНИАН.

Всего в городе будут открыты 272 первых класса, в которых начнут учиться 7763 ребенка (в 2011 году было 7227 первоклассников).

При этом на украинском языке будут учиться 28,3% школьников (17 тысяч 649 человек). Всего в Донецке работают 34 украинские школы.

В городе будут действовать 158 учебных заведений всех типов и форм собственности – 150 коммунальных и 8 частных – в которых образование получат 67 тысяч человек.

Кроме того, готовы к работе 181 детских садов и 26 внешкольных учреждений.

Напомним, как сообщал «Главред» ранее, в Минобразования заявили, что его ведомство приветствует активное участие России в реализации положений языкового закона.

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