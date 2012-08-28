Кличко обвинил Объединенную оппозицию в «черном» пиаре

{1-} Объединенная оппозиция пользуется черным пиаром против партии УДАР Виталия Кличко.

Соответствующие материалы публиковались в газете оппозиционного кандидата Владимира Арьева. Об этом сообщили в пресс-службе партии УДАР.

«Во-первых, это является примером откровенного нарушения принципа взаимного уважения, которого должны придерживаться все оппозиционные силы», - заявили в партии Кличко.

«Во-вторых, это свидетельствует о том, что некоторые представители объединенной оппозиции не извлекли уроков из событий недавнего прошлого, когда применение черного пиара против своих партнеров по демократическому лагерю приводило к самоуничтожению и только усиливало провластную партию», - говорится в сообщении.

Кроме того, партия заверила, что она никогда не опустится до таких методов агитации.

«Действия некоторых представителей объединенной оппозиции вызывают откровенное удивление: то они подают представителями в окружных комиссиях депутатов Партии регионов, вместо того, чтобы привлечь к работе в комиссиях специалистов от демократического лагеря. То заказывают против УДАР лживые статьи в региональной прессе, то сосредоточиваются на распространении неправдивой информации о членах нашей политсилы, и вместо того, чтобы агитировать за себя, почему-то агитирует против УДАРа», - резюмировали в партии Кличко.



Кроме того УДАР призвал коллег-демократов вспомнить об уважении и продолжить совместную работу в новом парламенте.

фото: klichko.org

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