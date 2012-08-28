Реабилитация Тимошенко состояла из 302 сеансов - врачи

{1-} За время лечения и реабилитации в ЦКБ «Укрзалізниці» в Харькове с 9 мая по 27 августа экс-премьер Юлия Тимошенко получила 302 реабилитационных сеанса.

Об этом сообщается на официальном сайте ЦКБ «Укрзалізниці».

По данным больницы, процедуры предоставлялись пациентке согласно рекомендациям немецких врачей. Кроме того, в течение этого периода она получала консультации украинских врачей различного профиля.

Главный врач ЦКБ «Укрзалізниці» Михаил Афанасьев отметил, что врачи не имеют права разглашать информацию о состоянии здоровья Тимошенко, поскольку она является конфиденциальной.

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В то же время медик подчеркнул, что состояние здоровья Тимошенко стабильное.

Также он сообщил, что украинские врачи пока не получили ответа из немецкой клиники «Шарите» относительно использования видеоконференции в лечении Тимошенко.

Главврач добавил, что на сегодня украинским врачам неизвестна дата и продолжительность следующего визита немецкого врача.

«Также мы не знаем, кто именно приедет», - отметил Афанасьев.

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