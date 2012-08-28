Реабилитация Тимошенко состояла из 302 сеансов - врачи

{1-} За время лечения и реабилитации в ЦКБ «Укрзалізниці» в Харькове с 9 мая по 27 августа экс-премьер Юлия Тимошенко получила 302 реабилитационных сеанса.
Об этом сообщается на официальном сайте ЦКБ «Укрзалізниці».
По данным больницы, процедуры предоставлялись пациентке согласно рекомендациям немецких врачей. Кроме того, в течение этого периода она получала консультации украинских врачей различного профиля.
Главный врач ЦКБ «Укрзалізниці» Михаил Афанасьев отметил, что врачи не имеют права разглашать информацию о состоянии здоровья Тимошенко, поскольку она является конфиденциальной.
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В то же время медик подчеркнул, что состояние здоровья Тимошенко стабильное.
Также он сообщил, что украинские врачи пока не получили ответа из немецкой клиники «Шарите» относительно использования видеоконференции в лечении Тимошенко.
Главврач добавил, что на сегодня украинским врачам неизвестна дата и продолжительность следующего визита немецкого врача.
«Также мы не знаем, кто именно приедет», - отметил Афанасьев.
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