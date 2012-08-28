В Дамаске взорвали похоронную процессию: 12 убитых, 48 раненых

{1-} В столице Сирии – Дамаске – около 20 человек погибли в результате двойного теракта на кладбище.

Об этом со ссылкой на слова очевидцев передает РИА «Новости».

Взрывы прогремели на пути двух похоронных процессий при входе на кладбище.

Отметим, что хоронили двух человек, погибших накануне из-за терактов: в Дамаске взорвались начиненные взрывчаткой машины.

Напомним, как сообщал «Главред» ранее, страны Запада отправили в Сирию объединенные подразделения английского, американского и французского спецназа для поисков и возможной ликвидации складов химического оружия.

По словам источников британских СМИ в военных кругах, если такие склады будут найдены, Запад выполнит угрозы об интервенции.

Фото: vesti.ru

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